В Одессе на взятке в 42 тысячи гривень задержали чиновника "Укртрансбезопасности"

В Одессе при получении взятки 42 тыс. грн задержан один из руководителей управления «Укртрансбезопасности» в Одесской области. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 5 октября чиновник разоблачен при получении неправомерной выгоды следователями прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБ Украины в области.

«Установлено, что подозреваемый требовал и получил от частного предпринимателя 42 тыс. грн взятки за непривлечение его к административной ответственности за перегруз транспортного средства», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБ Украины в Одесской области, разоблачен руководитель одного из подразделений регионального управления «Укртрансбезопасности». В частности, правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги за списание штрафных санкций, начисленных за перегруз автотранспорта при перевозках.

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«Чиновник «решал вопросы» за половину суммы штрафа. Сотрудники спецслужбы задержали руководителя подразделения в служебном кабинете во время получения от коммерсанта 1,5 тыс. евро в гривневом эквиваленте», - рассказали в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области на взятке задержали государственного исполнителя. Служащий задержан во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс. грн.