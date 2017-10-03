На Житомирщине с начала года семьи участников АТО получили более 325 тысяч материальной помощи – ОГА

На Житомирщине с начала этого года семьи участников антитеррористической операции получили более 325 тыс. грн материальной помощи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Из областного бюджета с начала года члены семей военнослужащих – участников АТО получили материальную помощь на общую сумму 325,5 тыс. грн», - сообщил сегодня на коллегии заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации Василий Павлюк.

Участие в коллегии департамента также принял заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута.

Читайте такжеЖитомиряне передали в зону АТО помощь для 95-й аэромобильной бригады

«Основными вопросами, которые поднимают участники антитеррористической операции и их семьи, остаются – оказание материальной, психологической и медицинской реабилитации, обеспечение земельными участками и трудоустройства. Из областного бюджета уже использовано 1,9 млн грн на проведение лечения и медицинской реабилитации участников АТО и семей погибших военнослужащих, 0,5 млн грн – на оказание материальной помощи для проведения лечения и прохождение реабилитации за пределами области и за рубежом тяжелораненым участникам АТО», – отметил, в частности, Павлюк.

В свою очередь, Лагута подчеркнул необходимость поддерживать в актуальном состоянии информацию в «социальных паспортах» семей участников антитеррористической операции и шире привлекать бойцов к профессиональной адаптации и санаторно-курортному лечению.

По данным облгосадминистрации, на сегодня в области насчитывается 290 погибших (умерших) военнослужащих – участников антитеррористической операции, 895 человек, которые были ранены с начала проведения АТО, почти 7 тыс. демобилизованных военнослужащих и 7 военнослужащих, которые пропали без вести.

Также 122 участника АТО уже прошли профессиональное обучение, в том числе: 24 участника АТО - на курсах по изучению иностранных языков, 98 участников АТО - на курсах водителей автотранспортных средств.