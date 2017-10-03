Экс-чиновнику Одесского горсовета сообщили о подозрении из-за пожара в лагере "Виктория"

Представители прокуратуры вручили бывшему высокопоставленному чиновнику Одесского горсовета подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара в детском лагере «Виктория». Об этом в Facebook сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Сегодня прокуратура вручила подозрение в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 367 УК Украины, бывшему чиновнику высокого ранга исполнительной власти Одесского городского совета, в рамках следственных действий по делу о пожаре в детском лагере Виктория", - сообщил он.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях в рамках расследования уголовного производства по факту служебного подлога.

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По данным следствия указанные предприятия входят в круг юридических лиц, которые в течение 2015 – 2016 годов осуществляли финансово-хозяйственную деятельность совместно с генподрядчиком по реконструкции детского лагеря «Виктория».

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту служебной халатности должностных лиц органов местного самоуправления и ГУ ГСЧС в Одесской области, что повлекло тяжкие последствия в виде пожара детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория", в результате чего погибли трое детей, 03.10.2017 прокуратурой области сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины бывшему заместителю Одесского городского головы Цвиринько М. (уволена с должности 19.09.2017)", - пишет Сарган.

Согласно сообщению, Цвиринько вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, будучи осведомленной о нарушении правил пожарной безопасности в вышеуказанном учреждении, не приняла меры по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовала заселению детей в оздоровительно-спортивный комплекс, который фактически не был готов к эксплуатации.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли три девочки.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.