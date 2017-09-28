Пожар в одесском лагере: суд отпустил из-под стражи воспитательницу под поручительство нардепов

В Одессе сегодня апелляционный суд отпустил из-под стражи под поручительство двух народных депутатов воспитательницу лагеря «Виктория», где в результате пожара вечером 15 сентября погибли дети. Как передает корреспондент УНИАН, суд отменил решение о содержании в СИЗО 23-летней воспитательницы Натальи Янчик.

В качестве поручителей выступили народные депутаты Мустафа Найем и Григорий Шверк.

По словам самой Янчик и ее адвоката, она уволилась за две недели до случившейся трагедии. Руководство лагеря якобы отказалось принимать ее заявление об увольнении, отдавать ей трудовую книжку и зарплатную карточку. Позже у директора лагеря в кабинете нашли 18 зарплатных карт.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога.