Каждый пятый украинец готов участвовать в протестах - исследование

Настроены участвовать в протестах 21% украинцев, 16% из них готовы протестовать "за справедливость" и только 3,8% - за защиту гражданских прав и свобод. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса населения Украины, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом «Интеллектуальная перспектива» с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке, представляющей взрослое население.

Настроены участвовать в протестах 21%, не готовы участвовать 56%. Наименьшую готовность к участию в акциях протеста выразили жители Донбасса - (11%).

Главными мотивами, побуждающими людей участвовать в протестах, названа борьба за справедливость - 16% (больше всего на Западе - 22%, меньше всего на Донбассе - 9%), и невозможность терпеть тяжелое жизненное положение - 13% (больше всего на Западе - 15%, меньше всего на Донбассе - 7%).

Главными факторами неучастия в протестах является неверие в возможность таким образом что-то изменить - 16% (на Донбассе - 25%) и неприятие подобных форм борьбы - «следует отстаивать свои права в суде, а не на улице» (11%). Среди тех, кто готов выйти или уже выходил на протест, наиболее весомым мотивом является отстаивание справедливости (35%), на втором месте невозможность дальше терпеть жизненные трудности (21%).

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Общее число населения, которое было задействовано в протестных мероприятиях, за последний год насчитывает около 15%. Наиболее актуальной проблемой оказалось повышение тарифов на коммунальные услуги, против которых протестовало почти 8,7% взрослого населения. Остальные проблемы обусловили значительно меньшее число протестующих: защита гражданских прав и свобод - 3,8%; защита своих трудовых прав, отстаивание прав на пенсионное обеспечение - 3,6%; необеспечение нормальных условий жизни в месте проживания - 3,4%; увольнение с работы в связи с закрытием предприятий или учреждений - 2,2%; вопиющие факты коррупции в органах власти - 2,0%; эксплуатация объектов, которые несут опасность здоровью людей - 1,9%; незаконная застройка, строительные аферы - 1,8%; недостаточное финансирование отрасли, в которой работают - 1,6%; торговля с неконтролируемыми Украины территориями Донбасса - 1,4%; требования объективного проведения следствия и справедливого судопроизводства - 1,4%; реструктуризация валютных кредитов, возвращение средств обанкротившихся учреждений - 0,6%.

Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего были опрошены 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы назвали свои самые большие страхи.