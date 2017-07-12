В Харьковской области ликвидировали мощный канал контрабанды оружия (фото, видео)

Служба безопасности Украины изъяла около 300 пистолетов, автоматов и пулеметов у фигурантов дела о поставках контрабандного оружия в Украину.

Как сообщает пресс-центр СБУ, канал контрабанды огнестрельного оружия в Украине был раскрыт в Харьковской области. В Украине контрабандное оружие реализовывалось через интернет.

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"В состав международной преступной группировки, причастной к организации вооруженной контрабанды, входили как граждане Украины, так и граждане нескольких стран Европы, а также лица с двойным гражданством", - заявляют в ведомстве.

Злоумышленники незаконно ввозили боевые пистолеты известных иностранных производителей, маскируя их под пистолеты для отстрела патронов "Флобер" калибра 4 мм, не запрещенных к перевозке через государственную границу.

Сотрудники спецслужбы при содействии Государственной фискальной службы задержали двух контрабандистов при попытке незаконного ввоза 43-х пистолетов марок "Glok", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa".

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"Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в тайниках злоумышленников изъято еще около 300 единиц пистолетов, автоматов и пулеметов иностранного и отечественного производства, комплектующие к огнестрельному оружию, орудия для его переделки, банковские карты. Пригодность изъятого оружия к стрельбе боевыми патронами будет определена экспертными исследованиями", - заявляют в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда огнестрельного оружия) и ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Первый этап спецоперации по перекрытию в Харьковской области контрабандного канала попадания стрелкового оружия в страну СБУ провела в начале марта.