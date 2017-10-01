Геращенко предложила выдвинуть обязательное требование о немедленном освобождении всех заложников

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе - первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко рассказала, что вопрос освобождения заложников заблокирован уже год. Об этом она сказала в интервью ТСН.

По ее словам, очень важно добиваться выполнения Минских соглашений Россией и ее марионетками, начиная от пункта по безопасности и заканчивая гуманитарным. Она добавила, что нужно поставить обязательное требование немедленно освободить всех заложников: «и тех политзаключенных Кремля, кто находится в российских тюрьмах, и тех, кто на оккупированных территориях по три года сидят, и крымских татар».

«Это не прилично, что у нас уже год заблокирован вопрос освобождения заложников. Нас шантажируют заложниками. И очевидно, что украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев, потому что это процесс не завтрашнего дня. Их надо вытаскивать сегодня. И мое видение такое, что мы должны поставить обязательное требование немедленно освободить всех», - рассказала Геращенко.

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Также Геращенко вспомнила последние приговоры оккупационной власти Кремля. Среди них один из лидеров крымскотатарского народа, осужден в анексированном Крыму, Ильми Умеров и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«А за последние несколько недель оккупационная власть Кремля вынесла несколько страшных приговоров. Ильми Умеров (один из лидеров крымскотатарского народа, осужден в анексованому Крыму, - ред.) - два года. У него болезнь Паркинсона. Для него два года в колонии означает... Это означает просто недоступ к лечению. Это означает, что они таким образом просто убивают человека, который просто имеет голос. Так же Ахтем Чийгоз, (заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, - ред.), который получил восемь лет. За что? Только за проукраинскую позицию. Они закрывают рот всем, чтобы сломать всю крымскотатарскую общину», - прокомментировала Геращенко.

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Геращенко считает, что Украина должна ежедневно давить на партнеров по гуманитарному вопросу.

«И это неприлично, что только Украина об этом говорит. Да, сейчас есть реакция Европейского союза на приговор Умерова, но этого очень мало. Мы должны ежедневно давить на наших партнеров именно по гуманитарному вопросу», - прокомментировала она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что переговоры об освобождении заложников на Донбассе зашли в тупик. Украинская сторона готова передать на обмен боевикам 313 человек.