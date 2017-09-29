В случае с Умеровым приговор "суда" равнозначен смертной казни – Полозов

Хотя, колонии-поселения считают наиболее мягкой формой лишения свободы, и, учитывая состояние здоровья Ильми Умерова, для него этот приговор может стать смертельным. К тому же украинских политзаключенных Кремль пытается удерживать в тяжелых климатических условиях.

Такое мнение в эфире телеканала ZIK выразил адвокат Николай Полозов.

После оккупации Крыма, если гражданам Украины приговор выносит "суд" аннексированного полуострова, украинский Минюст просто не может применять конвенции об экстрадиции. Ведь для этого нужно признать судебное решение, а этого украинская власть не сделает.

«Именно за это все эти люди находятся даже в значительно худших условиях, чем те политзаключенные, приговоры в отношении которых принимал российский суд на материке», – рассказал Полозов.

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Что же касается колоний-поселений, то их считают наиболее мягкой формой лишения свободы. Ведь там можно ходить в пределах зоны, одевать гражданскую одежду или даже арендовать себе жилье. Однако, для главы Меджлиса Ильми Умерова этот приговор может оказаться слишком жестким.

«Надо понимать, что медицинское обслуживание пенитенциарной системы России – на самом низком уровне. Умерову же нужно постоянно принимать медикаменты, так именно поэтому многие и говорят, что это для него – равносильно смертному приговору», – подчеркнул адвокат.

По его словам, в принципе, в России действует закон, согласно которому, заключенный отбывает наказание ближе к тому месту, где проживал. В Крыму осталась керченская колония-поселение, однако, несмотря на отношение Кремля к украинским политзаключенным, вряд ли Умеров будет содержаться именно там.

«Мы понимаем, что российская власть специально перевозит украинских политзаключенных в самые тяжелые климатические регионы. Того же Сенцова отправили сначала в Якутию, а потом вообще стали таскать по всему государству. Поэтому, если приговор против Умерова не изменят, нет никаких гарантий, что его не отошлют вообще в какой-то Красноярский край, где, будем откровенны, долго он не протянет», – отметил Николай Полозов.