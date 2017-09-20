Переговоры об освобождении заложников на Донбассе зашли в тупик - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что переговоры в рамках Минского процесса об освобождении заложников, которых удерживают террористы на Донбассе, зашло в тупик.

Об этом Порошенко сказал во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке.

«Вопрос освобождения заложников в рамках Минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников на Донбассе постоянно растет. Людей выкрадывают намеренно. Единственной их виной является проукраинская позиция», - заявил он.

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По словам Порошенко, Россия также бесцеремонно отвергает установления постоянного контроля миссии ОБСЕ над границей между Украиной и Россией.

Справка УНИАН. По данным Объединенного центра СБУ по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц и заложников и установления местонахождения без вести пропавших в зоне АТО, сегодня боевики удерживают в заложниках 144 человека, пропавшими без вести числятся 410 человек.