Украинская сторона готова передать на обмен боевикам 313 человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что 20 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа вновь обсуждала вопрос о пленных.

«Нам удалось установить 88 наших заложников из 144-х - где они находятся», - сказала Геращенко.

По ее словам, украинская сторона готова передать «на освобождение 313 человек», которых позволяет передать украинское законодательство, для освобождения украинских заложников.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября стало известно, что спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук заявил о предложении рассмотреть вопрос освобождения 87 украинских граждан в обмен на 309 человек, которые разыскиваются ОРДЛО.

6 сентября после очередного заседания в Минске представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ Геращенко сообщила, что украинская сторона ждет ответа РФ на предложение об обмене заложников по формуле «309 на 87».

20 сентября украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы не получила ответа РФ на предложение об обмене по этой формуле.

Как заявила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, «в рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО свое видение условий освобождения украинских заложников. В свою очередь, Украина готова к компромиссу для освобождения наших граждан. Ждем ответа на это предложение от РФ и ОРДЛО».