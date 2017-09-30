9-летняя украинка получила титул Мини-мисс Европа на популярном конкурсе красоты

9-летняя Ксения Шевченко из Прикарпатья получила титул Мини-мисс Европа на популярном конкурсе Mini Miss of the World, который проходил в Греции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook отец девочки Александр Шевченко.

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Девочка также победила в номинациях Талант и Лучший костюм, где была одета в вышитое платье от известного украинского дизайнера Оксаны Караванской.