В Украине мир ценят выше, чем в целом в Европе - эксперт

В пятницу, 29 сентября, Институт Горшенина и представительство Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси презентовал результаты социологического исследования "Украинское общество и европейские ценности".

В обсуждении темы приняли участие Марсель Рьотиг, директор представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси; Светлана Балюк, эксперт Института Горшенина; Юлия Биденко, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии ХНУ имени В.Н. Каразина, эксперт инициативы Team Europe Kharkiv, передает LB.ua.

Директор представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси Марсель Рьотиг отметил, что исследование имеет практическую ценность. "Для нас важно было понять, что значат для украинцев европейские ценности, есть ли у них сходство с европейцами, в чем различия. Например, оказалось, что в Украине мир ценят выше, чем в целом в Европе, в частности, в Германии. Для дедушек и бабушек, которые прошли войну, ценность мира тоже была выше. Такие результаты ожидаемы для Украины, где идет война. В этом украинцы тождественны с ЕС, который был создан для сохранения мира посредством экономического сотрудничества. Хорошо бы через несколько лет провести снова подобное исследование, чтобы понять, как изменяются эти ценности. Для меня было бы важно продолжить начатую работу, а это исследование считаю начальным ее этапом", - подчеркнул Рьотиг.

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При этом эксперт подчеркнул, что членство Украины в ЕС – очень далекая перспектива. "Статус ассоциированного члена дает Украине возможность получить всю техническую помощь, какая возможна. Кроме того, даже если представить себе, что гармонизация законов и все остальное готово, и Украина - в ЕС, то все равно будет возникать вопрос членства. Практика показывает, что вопрос членства возникает и у членов ЕС. Если посмотреть на европейскую солидарность, то Германия принимает миллион беженцев, а некоторые страны не хотят принять ни одного. Поэтому вопрос о европейских ценностях нужно задавать каждый день, независимо от того, является ли страна членом ЕС", - подчеркнул Рьотиг.

Исследование проводилось в апреле-июне методом фокус-групп и анкетного интервью. Его целью было выяснить, как украинцы сегодня воспринимают европейские ценности. Большинство украинцев (51,6%) считает, что Украине стоит интегрироваться в Европейский Союз, при этом 10,2% выступает за тесное сотрудничество с Таможенным Союзом Евразийского экономического союза. В то же время 23,3% респондентов высказались против интеграции как с ЕС, так и с ТС, еще 8,8% затруднились ответить на поставленные вопросы.

"Отметим, что в Западном регионе Украины курс на сближение с ЕС поддерживает подавляющее большинство респондентов (77,9%), в Северном -каждый второй (50,5%), в других регионах – каждый третий (Восточный - 38,2%, Центральный - 37,8%, Южный - 32,7%). Если сравнивать данные исследований, которые проводил Институт Горшенина почти 10 лет назад, мы увидим, что все меньше украинцев выступает за интеграцию с Таможенным союзом. После 2014 года из-за напряженных отношения с Россией этот показатель уменьшился почти в два раза (с 32,4% до 18,8%), и на сегодняшнее время он уже составляет 10,2%. Вместе с тем за отчетный период значительно увеличилось не только количество сторонников ЕС (с 28,4% до 51,6%), но и тех, кто выступает против любых внешнеполитических интеграционных процессов (с 7,2% до 25,4%). Характерно, что в группу, которая поддерживает интеграцию в ЕС вошли те, кто ранее был за ТС. Это – реалисты, которые готовы принять сложившееся положение, они не видят перспектив ТС после агрессии России", - отметила эксперт Института Горшенина Светлана Балюк.

В свою очередь доцент кафедры политологии ХНУ имени Каразина Юлия Биденко считает результаты исследования оптимистичными. "Если мы сравним эти результаты с результатами Евробарометра (исследование, которое проводится Еврокомиссией) – то для меня наше общество сегодня абсолютно в тренде Южной Европы, и это очень отличает нас от северных и восточных соседей", - сказала она.