Конвертационный центр накрыли в Днепропетровске - оборот 100 млн.
13:37, 28 апреля 2009Общество
1764
Данные налоговой милиции
Работники налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали нелегальный конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 гг. были переведены в наличные 100 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в области.
Организовали конвертцентр супруги из Днепропетровска, вовлекши в финансовые сделки трех ранее судимых жителей области. Для легализации безналичных средств в наличные злоумышленники создали 11 фиктивных фирм.
Управление налоговой милиции по факту деятельности нелегального конвертационного центра возбудило уголовные дела по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 364 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter