Конвертационный центр накрыли в Днепропетровске - оборот 100 млн.

Работники налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали нелегальный конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 гг. были переведены в наличные 100 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в области.

Организовали конвертцентр супруги из Днепропетровска, вовлекши в финансовые сделки трех ранее судимых жителей области. Для легализации безналичных средств в наличные злоумышленники создали 11 фиктивных фирм.

Управление налоговой милиции по факту деятельности нелегального конвертационного центра возбудило уголовные дела по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 364 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.