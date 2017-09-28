"Ребенок лежит и держится за щеку": появились подробности избиения мальчика в детсаду на Киевщине (фото)

5-летнему Денису, которого заведующая детского сада №9 в Ворзеле в Киевской области бросила лицом о пол, нанесена тяжелая психологическая травма. Об этом рассказала мама ребенка, который учится в одной группе с пострадавшим мальчиком, Елена Бутивщенко, передает "Обозреватель".

"Ссадина-то поджила, но у ребенка психологическая травма. Была свидетелем того, как мальчик боялся заходить на территорию садика. А заведующая даже не извинилась. После инцидента родители пришли к ней за объяснениями. Ключевая ее фраза: "А как вы докажете?" Мы хотим не только добиться ее отстранения. Я считаю, должна быть уголовная ответственность", - отметила Бутивщенко.

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По ее словам, пострадавший мальчик абсолютно неагрессивный.

"Это произошло во время утренника. Денис вел себя абсолютно адекватно. Он недрачиливый, неагрессивный ребенок. Единственное, он мог отказываться читать стишки или петь песни. Ну, не все дети в пять лет могут быть артистами. Педагоги дошкольного учреждения должны были бы это знать. Но заведующая внезапно схватила Дениса, вытащила его из актового зала и отнесла в спальню, где никого не было", - рассказала Бутивщенко.

Она подчеркнула, что даже в актовом зале слышались плач и крики ребенка.

"Когда воспитательница зашла в спальню, то увидела, что ребенок лежит и держится за щеку. Воспитательница забрала плачущего Дениса. Когда мама мальчика пришла забирать его из садика, то увидела большую ссадину на его щеке. Она выяснила, что случилось, и поехала снимать побои в полицию", - подытожила Бутивщенко.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине в детсаду разразился скандал из-за заведующей, которая якобы бросила ребенка об пол.