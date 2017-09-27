Спасатели уточнили количество пострадавших от взрывов в Калиновке (фото)

По оперативной информации, в результате взрывов на складах боеприпасов в Калиновке травмирован один человек, которого госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВзрывы на складе боеприпасов: Нацгвардия перекрыла трассу в районе Калиновки (маршруты объезда)"По состоянию на 12:00 эвакуировано более 30 000 человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуируемого населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

По информации службы, ее сотрудники ликвидировали возгорание шести сооружений, возникших вследствие попадания боеприпасов.

Также сообщается, что закрыто движение всех видов транспорта вблизи места чрезвычайной ситуации. В частности, автомобильного транспорта на автодороге "Житомир-Могилев-Подольский", железнодорожного - на перегоне "Сосенка-Калиновка", воздушного - в радиусе 50 км от Калиновки.

Кроме того, отключены линии электропередачи "Калиновка-УкрФлора" и "Калиновка-Лавровка". Отключено газоснабжение сел Дорожное, Медвидка и Лавровка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 691 человек и 152 единицы техники. В частности, на место происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов численностью 98 человек.

В прилегающих областях приведены в готовность 30 пожарных расчетов.