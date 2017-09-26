Кличко рассказал, какие туристические проекты будут реализованы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко представил на Инвестиционном форуме Киева туристический потенциал украинской столицы и рассказал о проектах, которые планируют воплотить в городе в рамках развития туристической инфраструктуры.

«Киев - это и туристический центр Украины. Ежегодно наш город посещает более 1 миллион 200 тысяч иностранных и более 700 тысяч внутренних туристов. Для сравнения, в 2016 году, например, всю Словакию посетило 1,5 миллиона иностранных туристов. Такая туристическая активность требует от власти Киева обеспечения развитой современной инфраструктуры. И мы над этим работаем», - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что сегодня Киев внедряет проекты в различных сферах: от развития инфраструктуры для событийного туризма в ревитализации территорий и создание парков.

«Событийный туризм с каждым годом все интереснее и пользуется большой популярностью у иностранных гостей. Чаще всего это меры, рассчитанные на несколько дней. Например, такие фестивали как «Атлас-Уикенд», «Гогольфест», международный кинофестиваль «Молодость», Киевский полумарафон, наш Новогодняя ярмарка, Чемпионат мира по хоккею, «Евровидение», Фестивали уличной еды, «МотоОпенФест» и многие другие», - рассказал мэр Киева.

Что касается капитальных проектов, то, как отметил Виталий Кличко, стартовал и продолжается проект по реновации Подола - исторического центра города. Также в этом году будет представлен инвестиционный проект по реконструкции столичного Гидропарка, который включает, в частности, строительство парка развлечений подобного Диснейленду.

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«В проекте «Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве» предусмотрено, в частности, создание веломаршруту Ирпень - Киев, создание системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов. Также в наших планах - строительство канатной дороги (и мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами), обустройство экскурсионно-обзорной башни, обустройство спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове», - сказал Виталий Кличко.

Кроме того, отметил мэр Киева, уже объявлен тендер на разработку технической документации на проведение работ по реконструкции столичного ипподрома.

«Также мы стараемся, чтобы на новый уровень вышел международный кинофестиваль« Молодость ». И мне приятно, что Киев становится привлекательным съемочной площадки. Все чаще в наш город едут снимать ролики и клипы именитые компании и всемирно известные исполнители. Вспомнить только последний рекламный ролик AppleWatch», - отметил Виталий Кличко.

В этом году Инвестиционный Форум Киева объединил участников из разных стран вокруг тем развития туристической, гостиничной и рекреационной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в Киеве появится Музей монументальной пропаганды СССР.