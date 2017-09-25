Кличко передал автомобили двум детдомам семейного типа

Во время проведения 23 сентября общегородского социально-культурного мероприятия «Молодежь Киева приглашает» заместитель председателя КГГА Алексей Резников вручил от городских властей двум домам семейного типа ключи от автомобилей. На этот раз автомобили получили семья Перегуд и семья Вовк.

Родителями-воспитателями является Николай и Людмила Перегуды. Родная сестра Людмилы Елена Юсан уже десять лет является мамой-воспитательницей детского дома семейного типа в Дарницком районе. Именно она своим примером помощи детям вдохновила семью Перегудов создать ДДСТ. Сегодня семья воспитывает 6 приемных детей.

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Родителями-воспитателями ДДСТ Волк является Олег и Наталья. Родители имеют 2 биологических детей. Также супруги воспитывали девочку Светлану, которая находилась у них под опекой с 5 лет. В настоящее время 26-летняя Светлана проживает отдельно от родителей, работает в Киевской музыкальной школе преподавателем по классу бандуры.

В детский дом семейного типа устроено 5 детей из многодетной семьи.

Напомним, сегодня в Киеве функционирует 24 детских дома семейного типа, где воспитывается 165 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Еще 9 из них не обеспечены автотранспортом.

Как сообщал УНИАН, семьям пострадавших в пожаре в одесском лагере детей обещают материальную помощь. Также планируется выделение еще 200 тысяч гривень семья трех погибших девочек.