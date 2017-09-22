Семьям пострадавших в пожаре в одесском лагере детей обещают материальную помощь

Пострадавшим в результате пожара в одесском детском лагере выплатят материальную помощь. Об этом пишет местное издание 048.ua со ссылкой на решение депутатов облсовета.

Семьям, чьи дети пострадали во время пожара, выделят по 40 тысяч гривень.

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Кроме того, сегодняшнее решение сессии предусматривает выделение еще 200 тысяч гривен семья трех погибших девочек.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли.