Мосгорсуд продлил арест Сущенко еще на два месяца

Мосгорсуд продлил срок ареста украинского журналиста романа Сущенко еще на два месяца – до 30 ноября, таким образом полностью удовлетворив ходатайство следователей ФСБ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее решение, согласно которому Сущенко пробудет в СИЗО "Лефортово" один год и два месяца, огласил судья Московского городского суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов и россиян, которые пришли поддержать Сущенко, пустили только на оглашения решения о продлении ареста.

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Как отметил адвокат Сущенко Марк Фейгин, защита намерена обжаловать данное постановление.

Также он сообщал, что Сущенко чувствует себя хорошо. "Впервые у меня подзащитный с крепким здоровьем и нервами", - сказал Фейгин и добавил, что недавно у Сущенко состоялось свидание с супругой и дочерью.

Он считает, что до конца этого года может начаться рассмотрение дела по существу, так как следователи завершают свою работу.

В то же время Фейгин заявил, что процессуально добиться справедливости по делам украинских политзаключенных невозможно, и решение будет только в результате политических переговоров на самом высоком уровне.

Фейгин также добавил, что к обсуждению судьбы Сущенко подключены первые лица переговоров "Нормандского формата" и США.

"Романа освободит не российский суд, а всем известное лицо, у которого абсолютные полномочия. Путин будет вести эти переговоры напрямую и варианты решения есть", - сказал Фейгин. В связи с этим он подчеркнул, что в Украине есть арестованные российские военнослужащие и сотрудники спецслужб, причем многие из них неизвестны широкой публике и их фамилии не называются.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые представляют государственную тайну".

Уголовное дело против журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня 2017 года Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы. 21 августа к незаконно арестованному допустили его супругу и дочь.