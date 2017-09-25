Мосгорсуд продлил арест Сущенко еще на два месяца
Как отметил адвокат Сущенко Марк Фейгин, защита намерена обжаловать данное постановление.
Мосгорсуд продлил срок ареста украинского журналиста романа Сущенко еще на два месяца – до 30 ноября, таким образом полностью удовлетворив ходатайство следователей ФСБ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее решение, согласно которому Сущенко пробудет в СИЗО "Лефортово" один год и два месяца, огласил судья Московского городского суда.
Заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов и россиян, которые пришли поддержать Сущенко, пустили только на оглашения решения о продлении ареста.
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Как отметил адвокат Сущенко Марк Фейгин, защита намерена обжаловать данное постановление.
Также он сообщал, что Сущенко чувствует себя хорошо. "Впервые у меня подзащитный с крепким здоровьем и нервами", - сказал Фейгин и добавил, что недавно у Сущенко состоялось свидание с супругой и дочерью.
Он считает, что до конца этого года может начаться рассмотрение дела по существу, так как следователи завершают свою работу.
В то же время Фейгин заявил, что процессуально добиться справедливости по делам украинских политзаключенных невозможно, и решение будет только в результате политических переговоров на самом высоком уровне.
Фейгин также добавил, что к обсуждению судьбы Сущенко подключены первые лица переговоров "Нормандского формата" и США.
"Романа освободит не российский суд, а всем известное лицо, у которого абсолютные полномочия. Путин будет вести эти переговоры напрямую и варианты решения есть", - сказал Фейгин. В связи с этим он подчеркнул, что в Украине есть арестованные российские военнослужащие и сотрудники спецслужб, причем многие из них неизвестны широкой публике и их фамилии не называются.
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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые представляют государственную тайну".
Уголовное дело против журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня 2017 года Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы. 21 августа к незаконно арестованному допустили его супругу и дочь.