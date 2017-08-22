Рост цен, безработица и невыплата зарплат: украинцы назвали свои самые большие страхи - опрос

Среди основных страхов украинцев преобладают экономические: рост цен, безработица, невыплаты заработных плат и пенсий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

По данным опроса, роста цен боятся 77,1% респондентов, безработицы - 60,6%, невыплаты зарплат и пенсий - 62,7%.

Отмечается, что опасения роста цен занимает первое место во всех регионах, но чаще об этом вспоминали жители восточных областей Украины (87%), а относительно реже - западных (66%).

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Также среди наиболее значимых страхов - рост преступности (42,8%) и нападение внешнего врага (38,3%). О страхе нападения внешнего врага заметно чаще упоминали жители западного региона (48%).

Социологи заметили, что за время проведения опросов (2000-2017 года) наиболее существенные изменения в структуре страхов украинцев произошли в 2014 году, когда резко возрос страх перед возможным нападением внешнего врага на Украину (с 7% в 2012 г. до 60% в 2014 г.), страх перед распадом Украины как государства (с 12% в 2012 г. до 46% в 2014), страх перед возможными межнациональными конфликтами (с11% в 2012 г. до 35% в 2014) и опасения массовых уличных беспорядков (с17% в 2012 г. до 33% в 2014).

"Впрочем, за три последних года эти страхи существенно ослабли, и в 2017 году относительно высоким остается страх нападения внешнего врага на Украину (38%), а вот опасений относительно межнациональных конфликтов, массовых уличных беспорядков и распада Украины как государства стало несколько меньше (соответственно,17%, 21% и 28%)", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 по квотной выборке, представляющей взрослое население, начиная с 17 лет. Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1,8 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН ранее, подавляющее большинство населения Украины (около 63%) гордятся тем, что они являются гражданами Украины.

Отмечается, что этот процент существенно вырос начиная с 2014 года: в 2013 году гордились гражданством Украины 48%, в 2014 - 60%, в 2015 - 67%, в 2016 - 60%, а в 2017 - 63%.