"Окончательно уничтожить условного противника": в Минобороны рассказали о заключительном дне учений Rapid Trident-2017

В заключительный день украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017 («Стремительный трезубец-2017») участники должны "окончательно уничтожить условного противника".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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"Сегодня в заключительный день практической фазы учений "Репид Трайдент-2017" перед участниками стоит задача окончательно уничтожить условного противника и приступить к проведению стабилизационных действий в зоне ответственности", - подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, двухнедельные учения Rapid Trident-2017 официально начались 11 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области. Их целью являются внедрение в Вооруженных Силах Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран - участниц и партнеров НАТО, а также членов программы «Партнерство ради мира».

Rapid Trident-2017 проходят на разных участках военного полигона Международного центра миротворчества и безопасности.