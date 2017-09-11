На Львовщине официально начались учения Rapid Trident-2017 (фоторепортаж)

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области состоялась официальная церемония открытия украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017 («Стремительный трезубец-2017»). Как сообщает Министерство обороны Украины, учения проходят в селе Старычи Яворовского района Львовской области.

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На церемонию открытия прибыли посол США в Украине Мари Йованович, начальник Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, также на мероприятие приглашены представители органов государственной власти и местного самоуправления Львовской области.

Соруководителями обучения назначены для украинской стороны - полковник Сергей Литвинов, от Вооруженных сил США - полковник Дэвид Джордан.

"В это непростое для нашей страны время ваша поддержка крайне важна для всех украинцев. Опыт наших иностранных коллег является чрезвычайно ценным для ВС Украины. В то же время, я надеюсь, что и наши партнеры из других стран смогут перенять опыт воинов Украинской армии, полученный нами при защите своей Родины на востоке Украины. Ведь цель у нас одна - защищать, оборонять и создавать мир. А идти к ней вместе всегда легче", - заявил Литвинов.

В этом году в военных маневрах принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украина (более тысячи человек) представлена военнослужащими одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, бригады ВДВ ВСУ, инженерно-саперными подразделениями, отдельным подразделением Национальной гвардии Украины и др. Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в зоне АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, к командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

Командно-штабная фаза проводится с помощью систем имитационного моделирования, то есть мощных компьютеров и уникального программного обеспечения, которые позволяют моделировать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени.

Для проведения обучения привлечены несколько десятков единиц автомобильной и легкобронированной техники. Выполнение упражнений боевых стрельб не предвидится. Впрочем, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES.

Также предусмотрено проведение ряда совместных мероприятий с привлечением самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации. В частности, будут отрабатываться элементы медицинской эвакуации, десантирования грузов и личного состава и т.п. Для этого будут использованы возможности одной из бригад тактической авиации, которая дислоцируется в Хмельницкой области, и площадка приземления на территории МЦМБ. Всего два вертолета Ми-8, самолет Ан-26 и американский С-130.

Целью «Рэпид Трайдент-2017» является внедрение в Вооруженных силах Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями Сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы «Партнерство во имя мира».

В Минобороны отметили, что в этом году учения будут проходить также с учетом деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке - «Украина» (JMTG-U), направленной на подготовку украинских военнослужащих различных воинских специальностей по стандартам НАТО с привлечением иностранных инструкторов из США, Канады, Великобритании, Литвы, Эстонии и Польши.

Учения предусматривают проведение командно-штабной и полевой фаз, во время которых руководящий состав и офицеры штаба многонациональных подразделений звена «батальон-бригада» будут тренироваться в общем планировании и проведении операций. Личный состав подразделений будет отрабатывать тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии.

«Рэпид Трайдент - 2017» продлится две недели на разных участках полигона.