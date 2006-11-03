Донецкая милиция об ограблении испанцев ”впервые слышит”

Руководство милиции Донецка опровергает слухи о том, что футболистов испанской "Валенсии" обокрали после матча Лиги чемпионов с "Шахтером" в Донецке 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель начальника городского управления милиции Александр ПЫРХА сообщил, "никаких официальных заявлений в милицию об этом не поступало".

"Первый раз об этом слышу. Никаких официальных заявлений по поводу этого в милицию не поступало", - сказал А.ПЫРХА.

В ряде интернет-сайтов появилась информация, что в Донецке обокрали футболистов "Валенсии". Якобы воры пробрались в раздевалку на стадионе и похитили большие суммы денег и мобильные телефоны из кабинок Фернандо МОРЬЕНТЕСА и его коллег.