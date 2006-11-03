В Донецке обокрали футболистов испанской «Валенсии»

Злоумышленники обокрали футболистов испанской «Валенсии» после матча Лиги Чемпионов с «Шахтером» (2:2) в Донецке. Об этом сообщает «Террикон».

Во время матча неизвестные проникли в раздевалку гостей и украли большие суммы денег и мобильные телефоны из кабинок Фернандо Морьентеса и его коллег.

«Валенсия» послала в УЕФА претензию к очевидно недостаточным мерам безопасности на донецком стадионе.

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