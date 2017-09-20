"Рвет наши сердца": в Киеве фанаты устроили акцию против оскорблений своего кумира

Среди женщин был один мужчина – представитель "официального фан-клуба" певца. В Киеве фанатки Олега Винника устроили протест против оскорблений певца. Об этом сообщает Styler.

Поклонницы певца вместе с одним мужчиной, который назвался представителем "официального фан-клуба" певца, пришли к зданию одного из телеканалов.

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Они были возмущены материалами в интернете, в которых их кумира выставляют не в лучшем свете.

"Люди, которые пишут плохие слова об Олеге, совсем не знают его как человека. Мы даже не будем повторять и комментировать всю ту грязь, которой его обливают. Мы ездим на все его концерты. На ближайшие выступления Винника выкупили все билеты! Так что даже мы не успели купить", — заявили фанаты певца.

После этого поклонники Винника исполнили две песни из его репертуара, и вскоре разъехались.