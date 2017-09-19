Во Львове открылся 83-й Международный Конгресс ПЕН-клуба, который впервые проходит в Украине

Во Львове начался 83-й Международный Конгресс ПЕН-клуба, который впервые проводится в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, тема нынешнего Конгресса, в разных локациях города продлится до 27 сентября, «Отстаивание правды в пору пропаганды».

Официальная церемония открытия состоялась вечером 18 сентября во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. К собравшимся с приветственными выступлениями обратились президент ПЕН Интернешнл Дженнифер Клемент, президент украинского ПЕН-Клуба Николай Рябчук, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий.

Во время Конгресса, Львов на несколько дней станет мировым центром литературных и интеллектуальных дискуссий с участием литераторов из более 70 стран мира.

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В числе гостей - нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич (Беларусь) и Герта Мюллер (Румыния-Германия), неоднократный нобелевский номинант Адам Загаевский (Польша), Питер Померанцев (Великобритания), Людмила Улицкая (Россия), Пол Остер (США), современные украинские писатели Юрий Андрухович, Андрей Курков, Сергей Жадан, Елена Стяжкина и 200 литераторов со всего мира.

«Для ПЕН - одной из старейших правозащитных организаций мира - важно быть в Украине в такой момент и защищать свободу слова и литературу. Мы благодарны украинскому ПЕН-Клубу, что вы стали хозяевами этого важного конгресса. Правительство России и его пропаганда, распространение ложной информации ведет не только к манипуляции мнений в мире, а фактически привело к разделению украинской нации. Мы видим, что атмосфера не очень благоприятна для доверия, и люди уже не просто поверили в ложность определенной информации, а эта ложная информация стала жизнью. Мы - литературная организация, однако, хорошо знаем, как литература постоянно разоблачает различные трагедии, которые происходят в истории человечества», - отметила во время церемонии открытия президент ПЕН Интернешнл Дженнифер Клемент.

Справка УНИАН.ПЕН-Клуб (International PEN) - весомая международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков с 1921 года. Его название образовано от английского слова «pen» - ручка, что является одновременно аббревиатурой слов Poets, Playwrights, Essayists and Novelists - «поэты, драматурги, эссеисты, романисты». Также в ПЕН-Клуб входят журналисты, историки, издатели, всего более 25 тыс. членов со всего мира. ПЕН-Клуб находится в формальных консультационных связях с ЮНЕСКО и имеет специальный консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН. Это одна из старейших организаций, которая борется за права человека и одна из первых международных писательских организаций. В свое время в ПЕН-Клуб входили Джозеф Конрад, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, а возглавляли его Голсуорси, Генрих Белль, Марио Варгас Льоса.

Президентами украинского ПЕН-центра были поэт Николай Винграновский, правозащитник и публицист Евгений Сверстюк, философ и религиовед Мирослав Маринович. Сейчас организацию возглавляет Николай Рябчук - публицист, писатель и ученый.

Напомним, ранее "Правый сектор" сорвал презентацию книги "Левая Европа" на Форуме издателей во Львове.