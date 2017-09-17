"Правый сектор" сорвал презентацию книги "Левая Европа" на Форуме издателей во Львове

На презентацию книги "Левая Европа", которая должна была состояться в Libraria на улице Леси Украинки, пришло около 50 людей спортивного телосложения, которые пытались сорвать презентацию и пели гимн Украины.

Об этом рассказала программный директор Форума издателей София Челяк, сообщает Zaxid.net.

"На презентацию пришли участники "Правого сектора", я не знаю присутствовала ли только эта организация, но было примерно 50 человек. Они разместились еще до начала мероприятия в зале и пытались заблокировать проведение самого мероприятия. Они забаррикадировались в комнате и не пускали туда никого. Пришли также представители левых радикальных организаций, которые также пытались попасть на мероприятие. Пришла полиция охраны и разнимала две группы людей", - отметила Челяк.

Лидер львовского отделения "Правого сектора" Тарас Бобанич (Хамер) подтвердил, что на мероприятие пришли члены "Правого сектора" и другие патриотически настроенные люди, однако, по его словам, они не намерены срывать презентацию.

"Мы начали общаться с организаторами, дискутировать, они называли нас невежливыми. Мы решили спеть гимн Украины, некоторые из них встали, а кое-кто из организаторов даже не встал, чем выразили неуважение к государственному символу", – сказал Бобанич.

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Впоследствии, когда приехала полиция, все вышли на улицу. По словам Хамера, он также имел разговор с владельцами заведения, где должна была состояться презентация. По словам Челяк, владельцы заведения отказались в дальнейшем сотрудничать с Форумом издателей.

В пресс-службе ГУ НП во Львовской области сообщили, что на место приехала полиция и провела с участниками предупредительную работу, после чего все разошлись.

"Левая Европа" - это сборник статей, которая описывает и анализирует историю и современность социальных движений в странах Европейского Союза, альтернативных действующему неолиберальному порядку.

Как сообщалось, ряд общественных организаций Львова угрожал сорвать презентацию детской книги "Майя и ее мамы" Ларисы Денисенко из-за темы однополых браков, которую она освещает. Организаторы Форума издателей вынуждены были отказаться от презентации этого произведения.