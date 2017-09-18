Двух фигурантов дела 2 мая, подозреваемых в сепаратизме, увезли в Киевский райсуд Одессы - активист

Двух фигурантов дела 2 мая Долженкова и Мефедова везут в Киевский райсуд Одессы для избрания меры пресечения. Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

Согласно его информации, задержанных отвезли в суд на ул. Верненской для обраня меры пресечения по ст. 110 УКУ.

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«За попереднюю информации, которая требует уточнения, Долженкова и Мефедова повезли в Киевский суд города Одессы (на вул. Варненській) для обраня меры пресечения по ст. 110 УКУ», - написал он, позже добавив в новом посте: «Киевский райсуд г. Одессы. Мера зап. мероприятия по террористам! Ул. Варненская 3Б!».

Как сообщал УНИАН ранее, в городе Черноморск (бывший Ильичевск Одесской области двум оправданным судом фигурантам дела 2 мая 2014 года - украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме. Когда коллегия Ильичевского городского суда огласила оправдательный приговор всем обвиняемым, в зал заседаний вошли правоохранители и начали требовать, чтобы все, кроме фигурантов, их адвокатов и работников суда, освободили помещение.