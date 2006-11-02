Против фальшивого судебного исполнителя возбудили настоящее уголовное дело

Днепропетровская прокуратура возбудила уголовное дело против гражданина, который в понедельник, 30 октября, во время первой попытки силового захвата Центрального рынка в Днепропетровске, прорывался на территорию предприятия вместе с нападающими, представляясь судебным исполнителем и предъявляя охране «Озёрки» судебное решение Алуштинского суда, которое, на поверку, тоже оказалось фальшивым.

Об этом УНИАН сообщил источник из правоохранительных органов Днепропетровской области.

В интересах следствия фамилия подозреваемого не разглашается.

Прокуратура Кировского района Днепропетровска возбудила еще одно уголовное дело по факту попытки захвата днепропетровского рынка „Озерка”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, дело возбуждено 1 ноября. Преступления, совершенные во время инцидента утром 30 октября, квалифицированы по ч. 2 ст. 342 и ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов и преднамеренное нанесение работнику правоохранительных органов телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей).

По информации пресс-службы, в ходе следствия установлено, что 30 октября 2006 года группа неустановленных лиц, вооруженная пистолетами, металлическими прутьями и камнями, пыталась незаконно проникнуть в административное помещение здания центрального рынка Днепропетровска „Озерка”.

Нарушители общественного порядка не только не выполнили требований работников милиции прекратить незаконные действия, но и стали оказывать сопротивление милиции, в результате чего был ранен один из милиционеров из оружия травматического действия, отметили в прокуратуре.

Сейчас лица, ранившие милиционера, установлены и задержаны в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Справка УНИАН. Последняя попытка захвата рынка "Озерка" состоялась 30 октября. По информации милиции, около пяти часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное здание. Через 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск. Во время столкновения ранения получили двое сотрудников спецподразделения «Беркут». Сотрудники Управления МВД в Днепропетровской области задержали 90 человек, которые осуществили попытку захвата рынка «Озерка». У нападающих изъято 12 единиц оружия травматического действия.

На данный момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.