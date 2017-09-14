Гимназия с Житомирщины победила в конкурсе "Один ученик – один компьютер" для пилотных школ от Microsoft

Романовская гимназия в Житомирской области стала победителем Всеукраинского конкурса «Один ученик - один компьютер» для пилотных школ от компании Microsoft и получила соответствующее компьютерное оборудование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Романовском районе сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

По его словам, на капитальный ремонт Романовской гимназии направлено более 2 млн грн из государственного и местного бюджетов.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, из областного бюджета для гимназии в августе этого года закуплено оборудования на оснащение кабинетов на сумму 2,5 млн грн. Для школьников здесь закуплено 12 мультимедийных досок, 21 ноутбук, компьютерный класс, лабораторное оборудование, 8 телевизоров, 3 мультифункциональных принтера.

Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА находится с рабочей поездкой в Романовском районе

Кроме этого, добавил Гундич, с 1 сентября этого года в гимназии 2 класса первоклассников учатся по пилотным проектом Новой украинской школы и 1 класс первоклассников – по программе «Интеллект Украины».

Эта гимназия вошла в перечень учебных заведений, участвующих в проведении опытно-экспериментальной работы всеукраинского уровня по теме «технологическое обучение учащихся начальной школы «Умники и умницы» (SmartKids).

«Это заведение стало победителем Всеукраинского конкурса «Один ученик - один компьютер» для пилотных школ от компании Microsoft и получило соответствующее компьютерное оборудование», - рассказал председатель облгосадминистрации.

Напомним, Романовская гимназия — учебное заведение с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Гимназия имеет 4 филиала.