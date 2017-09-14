Председатель Житомирской ОГА осмотрел ход работ по утеплению Романовской гимназии

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич осмотрел ход работ по термосанации Романовской гимназии. Как передает корреспондент УНИАН, это председатель ОГА сделал во время рабочей поездки в Романовский район. Сейчас в этом учебном заведении проводятся работы по утеплению фасада и замене окон гимназии.

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«Важно еще на этапе ремонтных работ проверять их качество и соответствие требованиям нового образовательного пространства. Ведь к реформированию образования мы подходим комплексно. За счет государственного и местного бюджетов проводится термосанация школы, которая станет не только теплее, но и изменит свое лицо. Из областного бюджета мы направили 2,5 млн грн на оборудование и переоборудование кабинетов, чтобы дети учились в хороших условиях, имели мультимедийные доски, лабораторное оборудование, современные кабинеты. Кроме того, в этом году школа получила автобус по программе 70 на 30», - сказал Гундич.