Журналисты рассказали о рынке незаконного прослушивания в Украине (видео)

Сейчас украинские спецслужбы занимаются не своими непосредственными обязанностями, а бизнесом. В частности они занимаются глобальным прослушиванием.

В Верховной раде депутаты жалуются, что их постоянно прослушивают, при чем без соответствующих разрешительных документов и поэтому абсолютно незаконно. Но хуже всего – за незаконное прослушивание тревогу бьют и активисты. Программа «Гроші» узнала одну из главных тайн украинских спецслужб.

Так, один из активистов рассказывает, что первый признак "прослушки" - то, что слишком быстро разряжается телефон.

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Он отмечает, что сейчас в Украине возник целый рынок незаконного прослушивания, и слушают практически всех.

Жертва незаконного прослушивания Вита Чигрин рассказывает: "Характерные потрескивания во время разговора, телефон быстро греется и разряжается".

Уже второй год она со скандалами разводится с мужем, экс-замминистра времена Азарова и Януковича Владимиром Сиротиным. Они не могут решить вопрос опеки над детьми и ее муж решил задействовать рычаги в спецслужбах.

Чигрин рассказывает, что во время разговоров мужчина буквально цитирует ее и вообще не скрывает того, что все о ней знает.

Правозащитник Евгений Захаров рассказывает, что прослушивание на законных основаниях проводится только в случаях подозрения на совершение особо тяжких правонарушений, например вооруженного ограбления или убийства. Все другие случаи прослушивания - это нарушение спецслужбами закона.

Вита Чигрин решила обратиться в полицию по факту незаконного прослушивания и оставила соответствующее заявление, которое приняли в печерском отделении полиции.

Однако правозащитник констатирует, что за такие нарушения у нас в стране никого не наказывают, хотя не раз были случаи, когда записанные разговоры выкладывали в интернет.

Все расследования с использованием негласных следственно-розыскных действий находятся под грифом "совершенно секретно". При этом злоупотребления несомненно есть.

Журналисты обратились к спецслужбам с запросом, сколько официальных разрешений на прослушивание украинцев они получили в этом году, однако ни одно из ведомств не ответило: ни СБУ, ни полиция, ни НАБУ.

Однако журналисты все же получили необходимые секретные данные, обратившись ко всем апелляционным судам, которые дают разрешения на прослушивание. Полученные данные шокируют: в 2015-м суды страны удовлетворили минимум 70 000 ходатайств о слежке за украинцами. В 2016-м - по меньшей мере 76 тысяч ходатайств. И это только официальные НСРД, а еще на законных основаниях следят в рамках оперативно-розыскных и контрразведывательных дел. А неофициальные случаи вообще никто не фиксирует, однако правозащитник говорит, что нужно умножать на два.

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В Украине ежегодно выдают более 100 тысяч разрешений на слежку и прослушивание, ведь наши спецслужбы хотят знать о нас все.

Активисты и депутаты рассказывают, что иногда даже получали распечатки собственных разговоров или видели их в "сводках".

Скрытая слежка, прослушка, взлом почты, проникновение в квартиры и офисы, тайные обыски и установка "жучков" - все это НСРД. И их можно заказать, в зависимости от ресурсов. Об этом говорит известный журналист-расследователь Владимир Бойко.

"Снимать данные с телефонов может исключительно СБУ, однако технически проконтролировать есть ли на это соответствующая санкция суда невозможно", - говорит он.

Также он говорит, что при президентстве Ющенко все мобильные операторы предоставили СБУ доступ к разговоров и трафика всех своих абонентов.

СБУ проводит НСРД и для других правоохранительных органов.

Сейчас возник целый рынок незаконной "прослушки". Так заказать прослушивание конкретного человека можно за 100-300 долларов.