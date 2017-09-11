Празднование Дня Житомира завершилось фестивалем "Jazzomyr"

Празднование 1133 - летия Житомира вчера завершилось фестивалем “Jazzomyr”. Как передает корреспондент УНИАН, этот фестиваль 10 сентября стал завершением Дня города. Он проходил на Замковой горе в старинной части Житомира под лозунгом «Джаз объединяет нас!» и завершился совместной импровизированной программой.

“Художественный проект состоялся при поддержке Греческого фонда культуры (Одесса)”,- сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета.

С джазовой программой перед житомирянами выступили три коллектива:

Катико Пурцеладзе и Павел Игнатьев (Грузия-Украина) – современная авторская музыка, электронный джаз сочетается с нью-ейджем;

Квартет Руслана Егорова (Украина) с программой авторских аранжировок джазовых стандартов золотого века;

Квартет Богдана Гуменюка (Канада-Греция-Украина) с интернациональной авторской джазовой музыкой для вібрафону, саксофона, контрабаса и ударных.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные Житомир отметил День города.