В Николаевской области под грузовиком провалился мост (видео)

В Николаевской области понтонный мост через реку Ингул между селами Пересадовка и Михайло-Ларино провалился под грузовиком Об этом сообщает местное издание «Новости N».

Сообщается, что грузовик с полуприцепом проигнорировал ограничения весовых нагрузок и выехал на мост. Как следствие - понтоны затонули, а грузовик застрял на мосту.

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Полицейские, прибывшие на место, прицепили фуру до грузовика MAN и вытащили его на берег.

В отношении водителя составлен административный протокол по факту превышения разрешенного веса въезда на мост. Вес транспорта, въезжающего на мост, не должна превышать 8 тонн.