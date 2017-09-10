В Николаевской области под грузовиком провалился мост (видео)
19:15, 10 сентября 2017Общество
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В отношении водителя составлен административный протокол по факту превышения разрешенного веса въезда на мост.
Водитель проигнорировал ограничения весовых нагрузок / фото novosti-n.org
В Николаевской области понтонный мост через реку Ингул между селами Пересадовка и Михайло-Ларино провалился под грузовиком Об этом сообщает местное издание «Новости N».
Сообщается, что грузовик с полуприцепом проигнорировал ограничения весовых нагрузок и выехал на мост. Как следствие - понтоны затонули, а грузовик застрял на мосту.
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Полицейские, прибывшие на место, прицепили фуру до грузовика MAN и вытащили его на берег.
В отношении водителя составлен административный протокол по факту превышения разрешенного веса въезда на мост. Вес транспорта, въезжающего на мост, не должна превышать 8 тонн.
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