Немцы договорились о поставках туркменского газа в обход России

Немецкая энергетическая компания RWE заключила с правительством Туркмении предварительный договор о поставках природного газа из Центральной Азии в Европу, сообщает Trend Capital.

По словам исполнительного директора RWE Юргена Гроссмана (Juergen Grossman), соглашение также предполагает ведение разработки 23 блока туркменского месторождения нефти и газа на шельфе в Каспийском море, уточняет Associated Press.

RWE, по данным Ленты.ру , является членом консорциума, занимающегося строительством европейского газопровода Nabucco, по которому газ будет прокачиваться в ЕС из региона Каспийского моря и Средней Азии через территорию Турции.