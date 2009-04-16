Немцы договорились о поставках туркменского газа в обход России
22:40, 16 апреля 2009Общество
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Nabucco строится, нужен газ
Немецкая энергетическая компания RWE заключила с правительством Туркмении предварительный договор о поставках природного газа из Центральной Азии в Европу, сообщает Trend Capital.
По словам исполнительного директора RWE Юргена Гроссмана (Juergen Grossman), соглашение также предполагает ведение разработки 23 блока туркменского месторождения нефти и газа на шельфе в Каспийском море, уточняет Associated Press.
RWE, по данным Ленты.ру , является членом консорциума, занимающегося строительством европейского газопровода Nabucco, по которому газ будет прокачиваться в ЕС из региона Каспийского моря и Средней Азии через территорию Турции.
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