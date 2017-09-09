СМИ назвали имя и показали фото известной модели, якобы пострадавшей от взрыва авто на Бессарабке

В автомобиле Тимура Махаури, которого взорвали на Бессарабской площади возле "Арена Сити" в Киеве, вероятно, была модель Наталья Кошель. Об этом передает 24 канал, ссылаясь на собственные источники.

Она - модель, которая неоднократно снималась в различных рекламных показах.

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Ранее СМИ сообщали, что женщина, которая пострадала от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior. "Ее зовут Наталия. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior. Я не знаю, на каком она сейчас фамилии. Не буду комментировать", - сказала женщина, которая находилась под больницей, журналистам.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".

В свою очередь, директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что погибший в результате взрыва Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.