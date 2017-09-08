Успешная деятельность предприятий Житомирщины свидетельствует о способности территориальных общин — ОГА

На Житомирщине предприятия в районах дают уверенность в способности общин, отмечает председатель облгосадминистрации Игорь Гундич.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, местные производители в Емильчинском районе производят пеллеты для твердотопливных котлов (пеллеты дают в 2,5 раза больше тепла, чем дрова - УНИАН), качественные паркетные доски и другие изделия из древесины и экспортируют ее в страны Европы, а также реализуют на внутреннем рынке.

«Такие предприятия будут играть важную роль в развитии объединенной общины, ведь они являются бюджетообразующими», - цитирует Гундича пресс-служба облгосадминистрации.

По его словам, уже почти весь Емильчинский район объединился в одну территориальную общину.

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«Приятно то, что на территории Емильчинского района есть предприятия, которые работают на экспорт. Они дают нам уверенность, что эта община будет в состоянии, будет иметь возможность развиваться. Эти предприятия – "столпы экономики" Емильчинской объединенной территориальной общины», – отмечает Гундич.

Так, для примера, сегодня ООО «Банковиский» и ООО «Пеллет-Энерго» ориентированы на европейского потребителя и производят продукцию согласно европейским стандартам, обеспечивают рабочие места с конкурентной заработной платой и расширяют и постоянно модернизируют свое производство.

«Около 80% продукции этих предприятий экспортируется в страны Европы», - уточняют в облгосадминистрации.

Налоги, которые платят эти предприятия, останутся в бюджете объединенной общины и существенно повлияют на ее развитие.

Справка УНИАН. Предприятием ООО "Банковский" уплачено налогов за шесть месяцев текущего года на сумму 573,5 тыс. грн. Оно занимается экспортом продукции из древесины в Румынию, Германию, Америку.

Основным видом деятельности ООО «Пеллет-Энерго» является производство пеллет. В первом полугодии этого года предприятием уплачено 447,4 тыс. грн налогов.

Оба предприятия расположены в поселке Емильчино (Житомирская область).