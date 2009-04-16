Киевский водопровод и канализация - в катастрофическом состоянии

Результаты проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекции подтвердили катастрофическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева, к которому привела бездеятельность столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО.

Министр отметил необходимость вмешательства в указанную ситуацию Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

Как сообщил начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Сергей ЗИМИН, по результатам проверки ОАО «Киевводоканал» установлено, что только на протяжении марта 2009 года в Киеве произошло 10 серьезных аварий на объектах водопроводного хозяйства. «В частности, на улице Гетмана посреди автодороги образовался котлован с водой диаметром 8 метров, по улице Симиренко под асфальт провалился автомобиль, по улице Бальзака водно-песчаной смесью было затоплено 50 автомобилей», - уточнил С.ЗИМИН.

Как отметил А.КУЧЕРЕНКО, наиболее актуальной проблемой водопроводно-канализационного хозяйства столицы остается ужасное состояние Бортницкой станции аэрации, которая является единственной системой очистительных сооружений стоковых канализационных вод города Киева. По данным Министерства ЖКХ, все три блока очистки сточных вод и вспомогательных цехов станции отработали свой амортизационный ресурс в среднем на 90% и нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации.

Специалисты Госжилкоммунинспекции отмечают, что 26% водопроводных сетей столицы исчерпали свой срок эксплуатации, 21% водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной замене. По данным инспекции, канализационные сети столицы исчерпали свой амортизационный ресурс на 39%, при этом 33,7% сетей (879,1 км) находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной перекладке. «До сих пор эксплуатируются канализационные сети, построенные до 1917 года. В аварийном состоянии находятся коллекторы, построенные в 1950-1980 годах, критическая ситуация сложилась на Главном городском канализационном коллекторе, Познякивском, Чумакивском коллекторах и коллекторе Зодчих. По информации инспекции, в 2008 году в канализационных сетях произошло 14 тыс. 861 авария, что на 2 тыс. 211 больше, чем в 2007 году.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства ЖКХ, проверкой Госжилкоммунинспекции также было проанализировано выполнение Программ социально-экономического и культурного развития Киева за 2006-2008 гг. в части финансирования развития водопроводно-канализационного хозяйства. «Анализ засвидетельствовал, что на протяжении 2004-2008 годов по «Программе развития и реконструкции водопроводного хозяйства Киева на 2004-2010 годы» было выделено средств на сумму 179,2 млн. грн., что составило лишь 9,3% от потребности. По «Программе ремонта, реконструкции и развития канализационного хозяйства Киева на период 2006-2010 годов” было выделено средств на сумму 616,65 млн. грн., что составило 10,4% от необходимого объема», - отмечается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой министерства.