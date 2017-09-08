"Логово" Захарченко, обстрелы из кварталов и украинские товары: СМИ показали жизнь в Донецке спустя 3 года оккупации (видео)

Украинские журналисты тайно пробрались в Донецк и показали, чем сейчас живет город после трехлетней оккупации.

В оккупированном Донецке ездят машины без номеров. Таксисты говорят, что все они "отжаты" боевиками. У самого Захарченко бронированные авто и до зубов вооруженные наемники-охранники. Украинские журналисты показали видео кортежа главаря "ДНР".

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Провели "гастротур" по оккупированному городу. В магазинах продаются украинские продукты, однако их никто не покупает. У людей просто нет денег. Цены на российскую продукцию меньше, говорят местные жители. У самого Захарченко хакеры нашли миллионы, которые лежат в так называемом центробанке, а на его жену оформлена бывшая сеть супермаркетов "АТБ", которую переименовали в "Республиканский". Кроме того, семья главаря "ДНР" открыла несколько магазинов "Семерочка".

С начал комендантского часа, который "ДНР" так и не отменила, в городе слышны звуки артиллерии. Боевики продолжают обстреливать в нарушении всех договоренностей украинские позиции из жилых кварталов Донецка.