Во Львове СБУ сорвала фейковую акцию "матерей участников АТО"

Служба безопасности Украины предотвратила проведение во Львове провокационной акции российских спецслужб с участием якобы "матерей участников АТО". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задокументировала и пресекла проведение в нашей стране очередной, срежиссированной из России, фейковой акции, направленной на расшатывание ситуации в стране", - говорится в сообщении.

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"По замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести так называемое "Собрание матерей участников АТО", во время которого подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на востоке Украины, и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях", - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, "организатор мероприятия, жительница Волыни и одна из ведущих функционеров "Русского культурного центра", за российские деньги наняла для участия рядовых граждан".

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 400 гривен почти сто пенсионеров и студентов, которые должны были играть роли родственников участников АТО. "Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было", - отмечается в сообщении.

"Служба безопасности Украины констатирует, что очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказалась неудачной", - заявили в СБУ.