Суд вынес приговор заказчику жестокого убийства своей овчарки в Харькове

Прокуратура не согласилась с решением суда и намерена подавать апелляцию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Читайте такжеВ Харькове будут судить мужчину за заказ жестокого убийства своей овчарки"Прокуратура не согласна и готовит апелляцию. Мы просим максимальное наказание - 6 месяцев ареста. Заседание по убийству овчарки (дело исполнителя) назначено на 8 сентября", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в июле харьковчанин - житель Новобаварского района - "нанял местного пьяницу для убийства своей собаки и даже выдал ему орудие преступления - молоток. А в качестве вознаграждения пообещал ему бутылку водки". Исполнитель держал овчарку за ошейник и бил по голове молотком. Жалобный визг собаки услышала соседка. Она вышла на улицу и стала свидетелем убийства животного. Женщина позвонила в полицию и зоозащитникам.

40-летнему харьковчанину, который заказал убийство собаки, инкриминировалось преступление по ч. 4 и 5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса ("подстрекательство и пособничество в издевательстве над животным"). 51-летнему исполнителю - по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса ("издевательство над животным").