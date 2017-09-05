На Хмельнитчине пресекли незаконные трансляции телеканалов, в том числе российских

На Хмельнитчине сотрудники киберполиции пресекли ретрансляцию телеканалов спутникового телевидения по технологии кардшаринга.

Об этом говорится в сообщении на сайте киберполиции.

Сообщается, что киберполицейскими было получено информацию от правообладателей о том, что неустановленные лица незаконно вмешиваются в их работу телекоммуникационных сетей и, как следствие, осуществляют трансляцию и ретрансляцию объектов авторского права, без соответствующего разрешения владельцев авторских прав. Злоумышленники также ретранслировали российские каналы, трансляция которых запрещена на территории Украины Национальным советом по вопросам радиовещания и телевидения.

Свою «предпринимательскую деятельность» предприниматели осуществляли без всякой лицензии провайдера программной услуги, никаких соглашений с правообладателями. В ходе расследования установили двух жителей города Хмельницкого, в ходе проведенных санкционированных обысков по местам проживания, работы и автомобилях злоумышленников полицейскими обнаружено и изъято пять единиц компьютерной техники и электронные носители информации, непосредственно с которых осуществлялось распространение противоправного контента, мобильные телефоны, черновые записи клиентской базы уже подключенных абонентов, списки устанавливаемых телеканалов и более двух сотен ресиверов для приема спутникового телевидения.

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«В настоящее время известно около 200 клиентов, которым горе-бизнесмены настраивали незаконную трансляцию программ телепередач. В настоящее время устанавливается сумма нанесенного правообладателям ущерба, проводится ряд экспертиз, по результатам которых фигурантам будет сообщено о подозрении за совершение преступлений в сфере авторского права и смежных прав, а также незаконного вмешательства в работу систем и компьютерных сетей», – сообщили в киберполиции.

Справка. Шаринг (от англ. Shaering – разделение) – это технология и комплекс действий, которые позволяют получить или предоставлять несанкционированный доступ к платным телеканалам. В основе этой технологии лежит получение или выделение валидных ключей, адресно предназначенных для оплаченного доступа абонента, и дальнейшее их распространение по специальным протоколам в сети Интернет на коммерческих началах среди круга «подписчиков» услуг контрафактного сервиса, по цене в несколько раз меньшей стоимости легальной подписки.