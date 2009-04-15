Читатели Vanity Fair назвали самую красивую женщину мира (фото)

Американский журнал Vanity Fair опубликовал результаты голосования своих читателей, которые должны были назвать самую красивую в мире женщину. Как сообщается на сайте издания, первое место со значительным отрывом заняла актриса Анджелина Джоли – за нее проголосовали 58 процентов принявших участие в опросе.

Второе место заняла модель Жизель Бюндхен, набравшая девять процентов голосов, а третье – актриса Хэлли Берри с четырьмя процентами. Остальные участницы получили по два-три процента голосов.

В марте 2009 года Vanity Fair представил своим читателям список из 19 известных красавиц, предложив назвать самую привлекательную из них. В числе претенденток на звание самой прекрасной женщины мира оказались в основном модели и актрисы, а также две первые леди: королева Иордании Рания и супруга президента Франции Карла Бруни.

Помимо уже названных женщин, в списке красавиц, составленном редакцией американского журнала, были Бейонсе, Кейт Бланшетт, Дженифер Коннелли, Пенелопа Крус, Катрин Денев, Скарлетт Йохансон, Эль Макферсон, Кейт Мосс, Гвинет Пелтроу, Фрида Пинто, Бар Рафаэли, Наталья Водянова, Керри Вашингтон и Чжан Цзыи.

Отметим, что Анджелина Джоли, которая на сегодняшний день является матерью шести детей (трех родных и трех усыновленных), за свою карьеру неоднократно возглавляла различные рейтинги самых красивых и самых сексуальных женщин мира.

Лента.ру