На Чопской таможне задержали рекордную партию контрабанды

Более 220 тыс. пачек сигарет торговой марки „LМ” с акцизными марками Украины изъяли работники таможенного поста „Чоп-железнодорожный” Чопской таможни в ходе проведения осмотра груза металлических баков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, это сама большая за последние годы партия контрабанды сигарет в страны Европейского Союза.

Груз следовал поездом по адресу частного предприятия из Чешской Республики. Грузоотправителем выступало одно из частных предприятий г. Харькова.

Табачные изделия находились в четырех специально изготовленных тайниках в виде пустых резервуаров с двойным стенками, помещенные в железнодорожные контейнеры.

Выявление контрабанды стало возможным в результате анализа рисков с использованием рентгеновской установки типа "Рапискан".

На данный момент осуществляется документирование действий, направленных на перемещение контрабандного товара через таможенную границу Украины с укрытием от таможенного контроля.

Таможенники предполагают, что данная контрабанда проходила по международному каналу незаконного перемещения табачных изделий в страны ЕС.