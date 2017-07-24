Поток из материковой Украины в оккупированный Крыму снижается – ГПСУ
По данным пограничников, ежегодно поток транспортных средств и граждан через админграницу снижается.
Поток граждан, которые едут в оккупированный Россией Крым с материковой части Украины, постепенно снижается.
Об этом говорится в статистике, которую приводит Государственная пограничная служба Украины в Twitter.
"Ежегодно поток транспортных средств и граждан через админграницу снижается", – говорится в видеоролике с соответствующей статистикой.
Читайте такжеВласти оккупированного Крыма планируют строить защитные сооружения вблизи админграницы с Украиной
В частности, согласно представленной информации, с 2014 года поток транспортных средств снизился на 63%: с 99 тысяч до 37 тысяч.
Количество граждан, которые пересекли пункты пропуска на админгранице с Крымом, с 2014 года снизилось на 41%: с 389 тысяч до 230 тысяч.
Пасажиротранспортний поток через адмінмежу с АР Крым.#пограничники#граница#новости#ГНСУpic.twitter.com/iBcW8mCrRY— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 24 июля 2017 г.