Поток из материковой Украины в оккупированный Крыму снижается – ГПСУ

Поток граждан, которые едут в оккупированный Россией Крым с материковой части Украины, постепенно снижается.

Об этом говорится в статистике, которую приводит Государственная пограничная служба Украины в Twitter.

"Ежегодно поток транспортных средств и граждан через админграницу снижается", – говорится в видеоролике с соответствующей статистикой.

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В частности, согласно представленной информации, с 2014 года поток транспортных средств снизился на 63%: с 99 тысяч до 37 тысяч.

Количество граждан, которые пересекли пункты пропуска на админгранице с Крымом, с 2014 года снизилось на 41%: с 389 тысяч до 230 тысяч.