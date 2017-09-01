Руководители Житомирской области и журналисты ознакомились с ведущим предприятием Емильчинского района "Пеллет - Энерго"

Руководители Житомирской области ознакомились с ведущим бюджетообразующим предприятием Емильчинского района.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня председатель областного совета Владимир Ширма и председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич ознакомились с работой предприятия, которое занимается производством древесно - топливных гранул , или как их еще называют пеллет - ООО «Пеллет - Энерго».

Также в рамках визита в Емильчинский район Гундич и Ширма посетили Емильчинскую центральную районную больницу.

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Здесь за последние два года проведены ремонтные работы и сделано это за средства депутатов областного совета: речь идет о капремонте терапевтического отделения, утеплении фасадов стационара, ремонте 1-ого этажа стационара, и тому подобное.

В завершение рабочего визита в Емильчинский район Ширма и Гундич проинспектировали автомобильную дорогу государственного значения «Васьковичи – Шепетовка» возле села Радичи, на которой еще продолжаются ремонтные работы. "Капитального ремонта требуют 2 участка общей протяженностью 7,7 км. Сейчас уже выполнено и положено асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью 3,3 км, что составляет почти 43%. Также проводятся работы по расширению дорожного полотна, вырубке деревьев, разработке грунта",- уточнили УНИАН в пресс-службе областного совета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября, Гундич побывал на празднике Первого звонка в отремонтированной Емильчинской школе №1, посетил лесопильное и строгальное предприятие ООО «Банковский».