Суд отправил фигуранта дела об убийстве полицейских в Княжичах под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из трех подозреваемых в уголовном производстве о гибели сотрудников полиции в селе Княжичи под Киевом в декабре прошлого года - бывшему начальнику управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве Леониду Куряте.

Как передает корреспондент УНИАН, суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров военной прокуратуры о содержании под стражей данного подозреваемого в течение 60 суток.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов в связи с автоматическим срабатыванием охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.

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Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на январь 2017 года, по результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции были уволены 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Генпрокуратура сообщила о подозрении трем должностным лицам Нацполиции в рамках дела о перестрелке в Княжичах.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом деле планируется вручить еще 8 подозрений.