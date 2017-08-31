Глава Закарпатского облсовета назвал войну на Донбассе гражданской - утверждает, что оговорился (видео)

Секретарь союза ветеранов АТО Закарпатья Виталий Грегор объяснил, что экс-бойцы пришли к председателю областного совета Закарпатья Михаилу Ривису, потому что их не удовлетворил ответ на письмо-обращение об улучшении социально-бытовых условий нужд закарпатских бойцов. По словам Грегора, ответа на письмо, которое они отправили в июне, не было очень долго, потом пришел, но "технический о сотрудничестве областного совета с бойцами АТО", передает Громадське радіо.

"Пришли, потому что накипело много вопросов. Никаких предложений от областной власти по улучшению социально-бытовых условий нужд закарпатских бойцов в этом ответе нет, а фактически отчет о действующей программе "Забота", — сказал секретарь союза "Лига Ветеранов АТО и боевых действий "Карпатская Земля" Грегор.

Активист отметил, что председатель областного совета не привлекает бойцов АТО к государственным мероприятим. В частности, ко Дню флага или Независимости.

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"Ривис пообещал повторно рассмотреть, лично заняться вопросами, которые указаны в письме. 21 сентября будет сессия областного совета, председатель попросил письменно еще раз обратиться, потому что он может забыть. В контексте этого разговора он сказал, что в Украине происходит гражданская война", — добавил секретарь союза ветеранов АТО.

Журналистам удалось связаться с председателем областного совета Закарпатья Михаилом Ривисом, он сказал, что оговорился.

"Это была оговорка. Я сразу после этого исправился", — сказал Ривис.

Он отметил, что 21 сентября на сессии рассмотрят вопросы сотрудничества с ветеранами. И добавил, что бойцам предоставили ответ в полном объеме о сотрудничестве областного совета с участниками боевых действий.

"Они считают, что это недостаточная помощь. Приводят в качестве примера Львов, где бойцам помогают больше. Но надо учесть населенность и бюджет, который в три раза выше. Мы можем действовать в рамках собственного", — сказал Ривис.

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