Жена Тигипко назвала российскую агрессию в Украине "гражданской войной", а теперь оправдывается (видео)

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко на пресс-конференции 21 июня дважды заявила, что в Украине "идет гражданская война", объяснив этим отказ многих звезд ехать в страну. Видеозапись ее выступления появилась в YouTube.

Читайте такжеЛетняя метель в России: метеорологи предупредили о новой непогоде (видео)"У нас война, и для них все это очень страшно. Агенты... никто до сих пор никого не хотят везти, потому что разговор ведь не со звездами. Мы знаем про украинские признаки у очень многих звезд. Но, к сожалению, мы не с ними напрямую общаемся", - сказала Тигипко.

"Это люди, вокруг которых - огромный барьер агентов, и для них - простая вещь: то есть у нас страна, в которой там есть внутри гражданская война, у нас нерешенный конфликт. Поэтому, увы, они после этого даже не разговаривают. Поэтому нужно просто набраться терпения. И понимать, что, привозя 300 иностранцев в страну, где гражданская война, это очень серьезная победа всей команды кинофестиваля", - подытожила президент ОМКФ.

После того, как это заявление вызвало волну негодования в соцсетя, а, как пишет "Думская", одесские радикалы даже пообещали фестивалю "неприятности", в своем "Фейсбуке" Тигипко попыталась оправдаться, заявив, что транслирует фразы, услышанные от иностранных агентов.

"Хочу разъяснить недопонимание, которое возникло в ходе сегодняшней пресс-конференции. Рассказывая о сложностях приглашения иностранных звёзд и кинопрофессионалов, я отметила, что основное препятствие состоит в том, что они и их агенты сомневаются в своей безопасности. Однако, мои слова были истолкованы вне контекста", - написала Тигипко.

"Я особо подчеркну свою позицию: Украина подверглась агрессии со стороны России, из-за чего на Востоке Украины уже более трех лет длится открытый вооруженный конфликт. Но мы должны понимать, что западные гости получают информацию о ситуации из разных источников - из медиа, из соцсетей, общаясь со знакомыми или реже -представителями посольств. Иногда эта информация очень противоречивая. Зарубежные коллеги в общении с нами транслируют множество понятий: война, вооруженный конфликт, гражданские столкновения, антитеррористическая операция. По сути, я процитировала то, что мы слышим от них все эти годы", - утверждает глава ОМКФ.

Как известно, ее муж Сергей Тигипко был главой Нацбанка в 2002 – 2004 годах. Затем в 2004 году он возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента. Недавно СМИ сообщили, что он может возглавить НБУ вместо Гонтаревой.