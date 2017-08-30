Кличко: мы делаем все, чтобы медучреждения столицы были современными и оказывали качественную помощь

Столичная власть делает все, чтобы медицинские учреждения столицы стали современными и предоставляли качественные услуги. Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия амбулатории общей практики-семейной медицины в «Центре первичной медико-санитарной помощи № 1» Подольского района.

По словам Виталия Кличко, задача столичной власти – вывести медицину из того неудовлетворительного состояния, в котором она находится, передает пресс-служба КГГА.

«Сегодня мы открываем амбулаторию общей практики-семейной медицины современного европейского образца в рамках пилотного проекта по реформированию медицинской отрасли столицы. В городе сегодня много медицинских учреждений, которые необходимо привести в порядок. И мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать медицинские учреждения столицы современными и такими, где оказывают качественную помощь и услуги», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что до недавнего времени здесь была старая поликлиника, а сегодня, по сути, новое медицинское учреждение.

«И это – не только ремонт, который был сделан, но и новая система предоставления медицинских услуг. Я могу сказать, что это европейские стандарты обслуживания пациентов», – сказал Виталий Кличко.

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На проведение капитального ремонта и закупку оборудования амбулатории из городского бюджета было выделено почти 3,5 млн грн. Амбулатория будет обслуживать до 14 тысяч жителей Подольского района. Здесь будут применяться современные методы исследования. Кроме того, внедрена система «Электронная медицина» и значительно улучшены условия труда для медработников учреждения.

Современное оснащение амбулатории позволит делать скрининговые исследования, в том числе измерения уровня сахара, холестерина и консультирование на ВИЧ-инфекцию и тому подобное. В амбулатории работают 6 врачей общей практики-семейной медицины, врач кабинета «Здорового ребенка», заведующий амбулаторией и медицинские сестры, регистраторы и младший персонал. Мэр Киева подчеркнул, что всего в Киеве таких амбулаторий свыше 30.

Виталий Кличко также напомнил, что в конце прошлого года ряд медучреждений Подольского района подключили к электронной системе Helsi, среди которых и амбулатория, что открылась.

«Такая электронная очередь удобна как для врачей, так и для пациентов. Пациенты могут записаться на прием к врачу на время, когда им удобно, и при этом не выходить из дома и не ждать в очередях. Так же врачи могут более эффективно тратить свое рабочее время», – добавил мэр Киева. Кроме того, отметил Виталий Кличко, пациенты могут самостоятельно выбрать врача, к которому хотят попасть на прием, а врач получает зарплату, учитывая количество лиц, которые к нему обратились.

«Это – здоровая конкуренция. Таким образом повышается уровень медицинского обслуживания и качество услуг», – подчеркнул Виталий Кличко.

Каждый день система позволяет записываться на прием к врачам более 800 пациентам – жителям Подола. И ею уже воспользовались более 35 тысяч жителей района.

Виталий Кличко также подчеркнул, что реформирование медицины является одним из приоритетов для столичных властей, поскольку здоровье – это самое дорогое, что есть у каждого человека. Он подчеркнул, что в этом году расходы на финансирование отрасли здравоохранения в столице были значительно увеличены. И общая сумма составляет более 8,9 млрд грн.